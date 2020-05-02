​​​​​​​استمرار القصف التركي يؤخر تقليم أشجار الزيتون في شيراوا

بعد جني موسم الزيتون في شهري تشرين الأول والثاني، يبدأ الفلاحون بتقليم الأشجار وتنظيف تربتها من النباتات الزائدة لتحسين جودة إنتاجها في العام المقبل، مرتين سنوياً، وليستفيدوا من بقايا الاشجار المقلمة كوقود.

ويبدأ موسم تقليم الأشجار في قرى ونواحي مقاطعة عفرين بين شهري كانون الثاني وشباط، إلا أن موسم التقليم هذا العام تأخر حوالي ثلاثة أشهر بسبب استمرار جيش الاحتلال التركي في قصفه على قرى ناحية شيروا.

يقول الفلاح جلال زينو "مقاطعة عفرين تشتهر بأشجار الزيتون، ويعدّ زيت الزيتون مادة أساسية لنا، لذا نقوم بتقليم الأشجار حتى نتخلص من الأغصان غير المثمرة، لنستفيد منها العام المقبل".

وعن سبب عدم تقليم أشجار الزيتون في موسمه قال زينو "تأخرنا في التقليم بسبب القصف المستمر من قبل جيش الاحتلال على قرى ناحية شيراوا، اليوم استغلينا فرصتنا للتقليم لكن يوجد خطر على حياتنا ".

وعما يقومون به بعد التقليم، نوّهت المواطنة نارين محمد "نفصل الأوراق عن الأغصان لنستعملها في إشعال النار، وهذا ما نستفيد منه اليوم في ظل الحصار المفروض على مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا، أما أوراق الزيتون نأخذها للمواشي".

ويواصل جيش الاحتلال التركي قصف قرى مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا في مقاطعة عفرين بين الحين والآخر، مما يشكل عوائق لدى الأهالي والفلاحين خاصة.

(س و)

ANHA