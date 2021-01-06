​​​​​​​استمرار الإضراب عن الطعام في كوباني ليومه الرابع

ودخلت فعالية خيمة الإضراب عن الطعام التي بدأت بريادة مجلس عوائل الشهداء يومها الرابع على التوالي في مدينة كوباني تحت شعار "نحن في زمن الحرية، كفى للعزلة، الحرية للقائد آبو"، وبمشاركة ٣٠ مضربًا عن الطعام من أعضاء مجلس عوائل الشهداء في المقاطعة الداعمة لحملة الإضراب عن الطعام في السجون التركية واعتقال البرلمانية والرئيسة المشتركة لمؤتمر الشعوب الديمقراطي في باكور كردستان.

وحكمت السلطات التركية في 22 كانون الأول بالسجن على البرلمانية والرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى كوفن لمدة 22 سنة، إثر تلفيق الادّعاء العام التركي بـ 18 تهمة عليها، إضافة إلى تهم متعلقة بنشاطاتها السلمية ومشاركاتها في الحراك المدني الداعي إلى الديمقراطية.

وتتواصل ردود الفعل الغاضبة من سياسة التركية التعسفية بحق السياسيين الكرد في باكور كردستان بالتزامن مع استمرار حملة الإضراب عن الطعام للمعتقلين السياسيين التي دخلت اليوم يومها الـ 41 في السجون التركية، تحت شعار "حان وقت الحرية"، بهدف رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان.

ونُصبت الخيمة في ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني مزينة بأعلام مجلس عوائل الشهداء، وصور القائد، وأعلام مؤتمر ستار ولافتات تندد بقمع الحريات وتحيي مقاومة السجون.

وسط عزم من المشاركين على مواصلة فعاليتهم حتى تحقيق أهدافهم تزور وفود من المؤسسات والمراكز المدنية للخيمة على شكل مناوبات إذ تزور الخيمة اليوم هيئة الصحة، مجلس ناحية كوباني، بالإضافة إلى مجلس مقاطعة كوباني.

وبعد توافد الزوار إلى الخيمة ألقى نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني فرحان كوباني كلمة أشار من خلالها إلى ضرورة التكاتف ضد الاحتلال وسياساته المعادية للقضية الكردية عبر هكذا فعاليات.

وقال فرحان خلال كلمته إنه "بفضل فكر وفلسفة القائد الذي لا يزال يقاوم الفاشية التركية عرفت الأمة الكردية نهج المقاومة وكيفية بناء كردستان".

والجدير بالذكر أن الفعالية ستستمر لغاية الـ 9 من الشهر الجاري.

(م ع/ج)

ANHA