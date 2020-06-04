​​​​​​​استمرار الحملة والقبض على 17 من عناصر خلايا داعش

أفاد مراسلونا المتابعون لحملة قوات سوريا الديمقراطية التي أطلقتها اليوم ضد خلايا مرتزقة داعش في ريفي الحسكة ودير الزور، أن الحملة مستمرة والتي انطلقت من جنوب شرق مدينة الحسكة، من بلدة الدشيشة، وذلك من 3 محاور والتي ستمشط ريف الحسكة وتسير باتجاه نهر الفرات حتى تصل شمال شرق دير الزور، وخلال مداهمة عدة أوكار للمرتزقة، تمكنت القوات من إلقاء القبض على 17 مرتزقاً من أعضاء تلك الخلايا حتى الآن.

وجاءت هذه الحملة بعد أن زاد نشاط خلايا داعش في الفترة الأخيرة مستغلين ظروف الحظر لمنع تفشي وباء كورونا وارتكابهم عدة جرائم بحق المدنيين والعسكريين، وجاءت أيضاً بناء على مناشدات شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة لحمايتهم من تلك الخلايا، وعليه استجابت قوات سوريا الديمقراطية وأطلقت الحملة التي يشارك فيها قرابة 6 آلاف من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة وقوات الكوماندوس بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي الموجودين على الأرض، إضافة إلى دعم جوّي من قوات التحالف.

هذا ومن المقرر أن تشمل الحملة المنطقة الممتدّة من خط ناحية الدّشيشة بريف الحسكة إلى الباغوز بريف دير الزور وباتجاه الحدود العراقية، والتي ستستمر مدة أسبوع تقريباً.

(كروب/ل)

ANHA