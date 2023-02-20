​​​​​​​استمرار الفعاليات المنددة بممارسات الدولة الإيرانية في شرق كردستان وإيران

تستمر انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” في إيران وشرق كردستان بأنشطة مختلفة؛ تنديداً بممارسات السلطات الإيرانية، حيث نزل المواطنون والموظفون في العديد من المناطق إلى الساحات؛ للتظاهر ضد أزمة نقص الخدمات الأساسية وسوء الأحوال المعيشية.

وفي هذا السياق شهدت مدن كرمنشان وأحواز وشوش وشوشتر، أمس الأحد، مظاهرات احتجاجاً على نقص الخدمات الضرورية وسوء الأحوال المعيشية وإهمال المسؤولين لمطالب الشعب.

وفي طهران احتج أصحاب المخابز بسبب غياب المساعدات الحكومية لتوفير السلع والمواد الضرورية، وفي مدينة ياسوجيش احتج عمال البلدية أمام مبنى محافظ المدينة بسبب تأخير دفع معاشاتهم، كما احتج المدرسون وموظفو التربية في مدينة تبريز ضد تخفيض رواتبهم، وفي مدينة يزديش بدأ عمال النسيج إضرابا عن العمل احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم والظروف المعيشية السيئة التي يعيشونها.

تسمم 11 طالبة

من جهة أخرى وبحسب مصادر محلية تم نقل 11 طالبة من مدارس مدينة (قم) بإيران، أمس الأحد، بسبب استنشاقهن لمواد سامة.

وعن أسباب التسمم المستمر قالت الباحثة نفيسة مرادي “للمرة الأولى تم نشر الأخبار المتعلقة بتسمم طالبات معهد نور للبنات في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، في الوقت ذاته الذي بدأته فيه الانتفاضة الشعبية تحت شعار” Jin jiyan azadî”، بحسب وكالة روج نيوز.

وأوضحت أنه من المحتمل أن تكون الغاية من "عمليات التسميم" هو “بث الخوف والرعب بين الفتيات وعائلاتهن وإعاقة تعليمهن”.

وعلى الرغم من مرور أكثر من 80 يوماً على حالات تسمم الطالبات، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي تدابير وقائية للحد من هذه الحالات.

(م)