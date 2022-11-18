​​​​​​​استمرار الانتفاضة في روجهلات كردستان وإيران بلا انقطاع

تستمر الانتفاضة التي اندلعت في روجهلات كردستان وإيران احتجاجاً على مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يدالدولة الإيرانية بلا انقطاع، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لتظاهرات 2019، فعلى الرغم من البرد وهطول الأمطار، خرج الأهالي يوم أمس إلى الشوارع لمواصلة الاحتجاج.

وقد شملت الاحتجاجات مدينة خوي وباقي مدن روجهلات كردستان، لا سيما أورميه، ومهاباد، وبوكان، وسقز، وديواندر، وسنه، وكرميان، وعبادان، وإيلام (عيلام).

بحسب وكالة روج نيوز، تفيد الأنباء الواردة؛ بفقدان المتظاهرين آرام حبيب وشاهو بهماني في سنه، والمتظاهرين؛ غفور مولودي، وآزاد حسين بور ورحمن لحياتهم في بوكان، ومهاباد وسقز. بالإضافة إلى إصابة العشرات من المتظاهرين في هذه المدن.

هذا، وتمّ تشييع جثمان محمد حسن زاده الذي كان قد فقد حياته ليلة أمس، في مدينة بوكان، ورددت شعارات مناهضة للدولة الإيرانية خلال تشييعه. كما جرى خلال مراسم التشييع الحديث عن قيادة المرأة للاحتجاجات في إيران وروجهلات كردستان.

وفي سنه أقيمت مراسم استذكار لأربعة متظاهرين فقدوا حياتهم خلال الاحتجاجات بمناسبة أربعينيتهم، وردد شعار "Jin, Jiyan, Azadî" بمعناه العربي "المرأة، الحياة، الحريّة" بلا توقّف خلال المراسم.

وقد خرج الأهالي في إيران إلى الشوارع، على الرغم من البرد والمطر، وشملت الاحتجاجات؛ طهران، ومشهد، وبابول، وتوريز، وبندر عباس، ومسال، وشيراز، وأصفهان ومدن أخرى عديدة. كما امتدت الاحتجاجات أيضاً إلى مدينة خمين مسقط رأس مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ روح الله الخميني.

الجدير بالذكر، أنّ منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوروبا، قد كشفت يوم أمس حصيلة انتفاضة شعوب روجهلات كردستان وإيران.

وبحسب هذه الحصيلة، فقد حتى الآن 342 شخصاً حياتهم منذ بدء هذه الانتفاضة ، بينهم 42 طفلاً و26 امرأة، وأفاد التقرير باحتمالية الحكم على بعض المعتقلين بالإعدام.

(ر)