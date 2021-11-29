​​​​​​​استمرار الاعتصام في يومه الـ 56 وسط رفض PDK لمطالب المعتصمين

لا تزال خيمة الاعتصام مستمرة في معبر سيمالكا، منذ 56 يوماً، وسط رفض الديمقراطي الكردستاني الاستجابة لمطالب المعتصمين بتسليم جثامين شهداء مقاتلي الكريلا "تولهلدان رامان، وسردم جودي" اللذين استشهدا في الكمين الغادر الذي نصبه مسلحو الديمقراطي الكردستاني لهم في منطقة ورخيلي، إلى ذويهما رغم مناشدات القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ومكاتب شؤون الأديان والمنظمات الحقوقية والإنسانية لتسليم الجثامين.

وشاركت في فعاليات خيمة الاعتصام منذ الـ 5 من تشرين الأول/ أكتوبر جميع المؤسسات المدنية وعوائل الشهداء والأحزاب السياسية والمثقفون وجميع المكونات من شمال وشرق سوريا للمطالبة بجثامين الشهداء.

وتوافدت القوى الوطنية والأحزاب السياسية ووجهاء وشيوخ العشائر وعلماء الدين إلى خيمة الاعتصام، إلا أن الديمقراطي الكردستاني يرفض تسليم الجثامين في الوقت الذي تناشد فيه الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا بضرورة توحيد الصف الكردي في المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة.

ويناوب اليوم أهالي مقاطعة الحسكة وأمهات الشهداء في ديرك تحت خيمة الاعتصام.

هذا وتم نصب الخيمة بناء على دعوة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة إلى الاعتصام لتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان، وسردم جودي اللذين استشهدا في الكمين الغادر الذي نصبه بيشمركة الديمقراطي الكردستاني بتاريخ 28- 29 آب/ أغسطس الماضي، لـ 7 مقاتلين من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 مقاتلين وأسر مقاتل مصاب، فيما نجا السابع، حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

(ع ع/ل)

ANHA