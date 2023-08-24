​​​​​​​استمرار احتجاجات السويداء لليوم الخامس على التوالي

تستمر الاحتجاجات والتظاهرات السلمية بمناطق متفرقة في السويداء لليوم الخامس على التوالي، احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي في البلاد، وتدهور الواقع المعيشي، مطالبين بإسقاط "النظام السوري" وتنحّي بشار الأسد، وسوريا لامركزية.

وشهدت بلدة القريا في ريف السويداء الجنوبي، اليوم، إغلاقاً جزئياً لعدة طرقات مع استمرار الاحتجاجات الشعبية، كما أقدم شبان محتجون على إغلاق الطريق الرئيسي في قرية سالة، وطرق رئيسة في عدة قرى أخرى، وإغلاق جزئي لطريق دمشق – السويداء باستثناء السماح بمرور الحالات الإسعافية، تزامناً مع استمرار إغلاق الدوائر والمؤسسات الحكومية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشوهد أمس، توافد المئات من أبناء قرى وبلدات المزرعة والثعلة وسليم وعريقة والخرسا ويمة حازم والجنينة إلى ساحة الكرامة في وسط مدينة السويداء، للمشاركة في التظاهرة المركزية، حيث تعتبر هذه التظاهرة من أكبر التظاهرات التي تطالب بـ "رحيل النظام السوري والتغيير السياسي وفق القرار الأممي 2254"، منذ انطلاقها بتاريخ 20 آب الجاري، إذ يقدر عددهم بأكثر من 700 شخص.

(د ع)