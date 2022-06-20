​​​​​​​استمرار أعمال المؤتمر الـ 9 لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD

تناول المؤتمر الذي عقد تحت شعار "بروح حرب الشعب الثورية سندحر الاحتلال ونبني سوريا الديمقراطية"، خلال اليومين الفائتين قراءة ومناقشة تقرير أعمال وفعاليات الحزب خلال الدورة الفائتة، المصادقة على النظام الداخلي، انتخاب الرئاسة المشتركة "اسيا عبد الله وصالح مسلم"، التصويت للمرشحين للمجلس العام.

وتستمر أعمال المؤتمر الذي دخل يومه الثالث، للمؤتمر، بفرز أصوات الناخبين على انتخاب المجلس العام للحزب المؤلف من 145 عضو/ة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر لانتخاب لجنة انضباط للحزب، والخروج ببيان ختامي للمؤتمر. كان من المقرر أن يستمر المؤتمر ليومين، السبت والأحد، إلا أنه تقرر يوم أمس تمديده ليوم ثالث.

(أم/م)

ANHA