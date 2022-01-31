​​​​​​​استخراج عرق السوس.. عمل اختاره العديد من الأشخاص لكسب الرزق

يخرج خير الله حاجم الصباغ الذي ينحدر من قرية وادي النجمة، جنوب ناحية تل تمر على طريق الحسكة، الساعة الـ 7 من صباح كل يوم، ومعه أدوات الحفر، ليتوجه مع زملائه في العمل إلى ضفاف نهر الخابور الممتد من تل تمر وصولاً إلى الحسكة؛ للبحث عن عرق السوس لاستخراجه وجعله مصدراً للرزق ليعيل به أسرته وأطفاله.

يتكئ الشاب الثلاثيني بين الحين والآخر على عصاه، وأدوات حفره التي يعتبرها أدوات لاستخراج رزقه من شدة التعب، وهو يقوم بالحفر على ضفاف نهر الخابور في سبيل الوصول إلى جذور نبتة عرق السوس والتي توجد عادة في عمق يصل إلى أكثر من نصف المتر تحت الأرض، ليقوم بتقطيع النبتة ويضعها في أكياس الخشان على أمل أن تمتلئ أو أن يجني قدر ما استطاع ليعود في ساعات الظهيرة إلى منزله.

يقول خير الله حاجم لوكالتنا بأنه يعمل في البحث واستخراج عروق السوس على ضفاف نهر الخابور في ناحية تل تمر ويعتبرها مصدر رزق يعيل به نفسه وأولاده من خلال بيع ما يجنيه خلال اليوم للتجار.

ليتطرق خلال حديثه، إلى موسم جنيه خلال العام الجاري ويؤكد أنه بات قليلاً، عكس السنوات الفائتة والمواسم السابقة؛ بسبب قلة الأمطار ونقص المياه في نهر الخابور بعد قطعه من قبل تركيا "اليوم يخرج الشخص الواحد من 10 إلى 15 كيلو غرام من عرق السوس، ومقارنة بالأعوام السابقة هو قليل جداً".

ويتم جني عرق السوس بحفر الأرض بأدوات البناء مثل الكريك وفأس الحفر؛ للوصول إلى جذور النبتة التي توجد تحت التربة أكثر من نصف متر، ويقول خير الله حاجم بأنهم بدأوا بالبحث عن عرق السوس وجنيه من قرية تل رمان الواقعة جنوب تل تمر مسافة 15 كم وصولاً إلى مركز مدينة تل تمر، وهناك العشرات من الأطفال والنساء والرجال يقومون بجني هذه النبتة، ويجعلونها مصدر رزق، ويقدر سعر الكيلو الغرام الواحد من نبتة عرق السوس بـ 1000 ليرة سورية.

ويبدأ موسم جني نبتة عرق السوس مع بداية فصل الشتاء وحتى نهاية الصيف، وتنتشر بشكل عام على ضفاف نهر الخابور، وتعتبر المياه وسيلة مهمة لانتشار النبتة".

وينبت عرق السوس في سوريا ومصر وآسيا الصغرى وأواسط آسيا وأوروبا، ويعتبر مشروب عرق السوس مشروباً رائجاً ومن المشاريب الرمضانية الأولى لدى المسلمين، ويقبل كثيرون على شرب عرق السوس لما له من فوائد صحيّة. كما يتميز باحتوائه على مادة الجليسرهيزين الأكثر حلاوة بـ 50 مرة من السكر.

(سـ)

ANHA