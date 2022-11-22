​​​​​​​استخدام أسلحة أمريكية في الهجمات على شمال وشرق سوريا

قصفت الطائرات الحربية لدولة الاحتلال التركي في الـ 20 من تشرين الثاني الجاري (ليلة 19-20) مناطق الشهباء، كوباني، كري سبي، زركان، الدرباسيه وديرك.

وتبيّن عقب الهجمات التي تعرّضت لها قرى كوباني أنّ جيش الاحتلال التركي قد استخدم أسلحةً أمريكية. إذ تظهر الصور التي اُلتقطت في موقع القصف أجزاءً وقطعاً للصواريخ. وتحمل هذه الأجزاء أرقاماً وأسماء، ويوجد عليها أيضاً اسم شركة " The Boeing Company".

(The Boeing Company) هي شركة طيران أمريكية؛ تأسست عام 1916 على يد ويليام بوينغ في ولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي شركة دوليّة عملاقة تصنّع الطائرات، المروحيات، الصواريخ، والأقمار الصناعيّة ومعدّات الاتصالات والصواريخ على صعيد العالم أجمع. ويقع مقرّها الدولي في شيكاغو. وهي ثاني أكبر شركة في مجال الدفاع والطيران في العالم بعد شركة لوكهيد مارتن.

(ر)

ANHA