​​​​​​​استخبارات الاحتلال التركي ومرتزقته يختطفون 3 مواطنين في عفرين المحتلة

وأفاد مصدر من ناحية راجو بإقدام مرتزقة "فيلق الشام" التابعين للاحتلال التركي على اختطاف المواطن، لقمان إبراهيم حسن، من أهالي قرية ميدانو التابعة لناحية راجو في مقاطعة عفرين المحتلة، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

كما أقدمت دورية مشتركة تضم استخبارات الاحتلال التركي ومرتزقة "الشرطة العسكرية" على اختطاف الشقيقين حسن قره (55 عاماً) وحسين قره (60 عاماً) من أهالي قرية موساكو التابعة لناحية راجو، وذلك بذريعة مشاركتهما في مراسم تشييع الشهداء قبل شن العدوان التركي على المقاطعة.

هذا وتشهد قرى ناحية راجو في الفترة الأخيرة، حملات اختطاف تعسفية بحق المواطنين، لتضييق الخناق عليهم ودفعهم للتهجير.

(ف)

ANHA