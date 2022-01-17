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​​​​​​​استخبارات الاحتلال التركي تختطف ١٥٠ شخصاً من ريف كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من ريف مقاطعة كري سبي بقيام استخبارات الاحتلال التركي برفقة إحدى المجموعات المرتزقة باختطاف ١٥٠ شخص من ريف بلدة سلوك التابعة للمقاطعة المحتلة.
خبر 2022-01-17T12:56:00 عين عيسى

وبحسب المصدر فأن استخبارات المحتل التركي ومرتزقتها من مرتزقة "العمشات" قاموا يوم أمس بمداهمة قرية الدوغانية (١٠ كيلو متر غربي بلدة سلوك) والقرى المحيطة بها، ليختطفوا على إثرها ١٥٠ شخصاً، من بينهم عناصر سابقين في فصائل مرتزقتها، انشقوا في فترات سابقة بعد انقطاع رواتبهم.

وأضاف المصدر بأن الاستخبارات التركية استولت على كافة الأسلحة التي كانت بحوزة العناصر المنشقين، وحولتهم إلى داخل الأراضي التركية، فيما تم نقل المدنيين المختطفين إلى ما يسمى بـ"فرع مكافحة الارهاب" في مركز مقاطعة كري سبي المحتلة.

هذا وتستمر عمليات الاختطاف والتنكيل من قبل تركيا ومرتزقتها بحق من تبقى في المناطق المحتلة بهدف التضييق عليهم ودفعهم للهجرة من ارضهم تمهيداً لاستكمال مشروعهم الاستيطاني بتغيير ديموغرافية المنطقة وذلك من خلال تهجير السكان الاصليين وإسكان المرتزقة وعوائلهم بدلاً منهم.

(ج)

ANHA


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