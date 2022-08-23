​​​​​​​استجابةً لحالة الطوارئ.. مديرية التجارة في الرقة تؤكد تأمينها مخزون احتياطي يكفي الأهالي عاماً كاملاً

تستمر معظم المؤسسات في مدينة الرقة بعملها، لتوفير جميع المستلزمات الأساسية، ضمن حالة الطوارئ التي أعلن عنها المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتاريخ 6 تموز الماضي؛ تحسباً لوقوع أي طارئ في ظل الهجمات التركية المتكررة على شمال وشرق سوريا.

مديرية التجارة، إحدى المؤسسات التي تعمل وفق خلية الأزمة لتأمين كافة الاحتياجات الأساسية في مدينة الرقة، عملت على تأمين أهم الاحتياجات لأهالي الرقة وريفها.

وبهذا الصدد، التقت وكالتنا رئيس مديرية التجارة في لجنة الاقتصاد بمجلس الرقة المدني، عبد العزيز اللجي، الذي قال "منذ إعلان حالة الطوارئ وتشكيل خلية الأزمة، زادت مديرية التجارة ولجنة الاقتصاد في الرقة من وتيرة عملها لتفادي حدوث أي أزمة محتملة في ظل التهديدات التركية".

وأوضح "نعمل على توفير جميع المواد الأساسية في الأسواق، وخاصة الطحين والسكر"، مضيفاً "إن مادة الطحين مؤمّنة بشكل جيد، ومعظم صوامع الحبوب ممتلئة بالقمح، بالإضافة إلى مخزن الطحين الذي تم بناؤه العام الماضي".

أشار اللجي "لا توجد لدينا أي أزمة في المواد الغذائية، واستطعنا أن نؤمّن احتياطياً من جميع المواد سواء كان عن طريق التجار أو عن طريق شركة نوروز"، وأكد "المواد الغذائية من زيت وسكر ورز وشاي وغيرها من المواد متوفرة بشكل جيد وهناك فائض ضمن المستودعات لدينا".

أضاف اللجي "هناك تسهيلات من قبل الإدارة لتوريد المواد الأساسية، بالإضافة إلى تعدد مصادر توريد هذه المواد لتوفيرها بشكل أكبر ضمن المخازن وضمن الشركات التجارية، ولا يوجد فقدان لأي مادة في المنطقة، ونعمل على مراقبة الأسواق لمنع الاحتكار ومراقبة الأسعار".

بّين اللجي "ان مديرية التجارة مستمرة بعملها وستكثف من أعمالها ضمن حالة الطوارئ على الصعيد الداخلي والخارجي من خلال إدخال المواد على المنطقة والمراقبة وتوفيرها".

مؤكداً في ختام حديثه "أن المخزون الموجود في المنطقة من المواد الأساسية والغذائية تكفي لعام أو أكثر، لمواجهة أي طارئ".

(خ)

ANHA