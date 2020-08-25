​​​​​​​استجابة لشكوى الأهالي بلدية الشّفعة تطلق مشروع تأهيل شبكات الصرف الصحي

واستجابة لشكوى ومطالب أهالي بلدة الشّعفة ورغم قلّة الإمكانيات التي تمتلكها بلدية الشّعفة، أطلقت مشروع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي التي تضررت بسبب الحروب التي دارت في المنطقة، والمشروع يهدف لتحسين الواقع الخدمي في المنطقة.

بعد إجراء الحفريات باشرت الورش الخاصة باستبدال القساطل التالفة بقساطل جديدة، وإنشاء ريكارات عدد 2 بعد تأهيل الطريق الرئيسي والطرق الفرعية في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة.

الرئيسة المشتركة لبلدية الشعفة زهرة الملحم تحدثت عن أهمية المشروع وقالت:" بعد ورود شكاوى من قبل الأهالي عن سوء الصرف الصحي في المنطقة، وتلبية لشكواهم باشرنا بتنفيذ مشروع يحل مشكلتهم رغم قلة الإمكانيات التي نمتلكها وضعف الدعم المقدم، وسينتهي العمل من المشروع في وقت قريب"، وأكدت أنهم مستمرون في هذا المشروع حتى تغطية المنطقة بشكل كامل.

(خ ع)

ANHA