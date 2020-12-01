​​​​​​​استجابة لنداء إدارتهم .. أهالي شنكال يتجمعون أمام مراكز أسايش إيزيدخان

بعد الاتفاقية المبرمة بين هولير وبغداد بشأن قضاء شنكال، أرسلت القوات العراقية عناصر لها إلى مناطق في محيط شنكال، وحاولت التمركز في جبل شنكال، لكن قوبل ذلك برفض الأهالي الذين أكدوا أن لهم إدارتهم وقواتهم القادرة على حمايتهم.

وكان وفد من قضاء شنكال قد توجه إلى بغداد في تشرين الأول المنصرم، واجتمع مع عدة أطراف عراقية، من بينهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لتبيان موقفهم الرافض للاتفاقية المبرمة بينه وبين هولير.

ونتيجة التطورات السريعة في قضاء شنكال، عقد مجلس الإدارة الذاتية في شنكال، يوم أمس الإثنين، اجتماعًا طارئًا لبحث المستجدات من ضمنها محاولات القوات العراقية التمركز في شنكال والسيطرة على مراكز أسايش إيزيدخان، وفي هذا السياق دعا المجلس كافة الأهالي إلى التوجه إلى مركز الأسايش وحمايتها.

واستجاب أهالي شنكال بمختلف مكوناتهم للنداء، وبدأوا بالتوجه إلى مراكز الأسايش في عموم قضاء شنكال لإبداء الدعم لهم وحماية المراكز.

هذا وما يزال الأهالي يتوافدون إلى مراكز الأسايش في شنكال، وسط محاولات القوات العراقية الدخول إليها.

(سـ)