​​​​​​​استجابة للرغبة المتزايدة في مناهج الإدارة الذاتية.. مخططات لافتتاح مدرسة رابعة في حي الشيخ مقصود

بناء على قرار هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، افتُتحت ثلاث مدارس؛ لتدريس منهاج الإدارة الذاتية في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية واستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد 2022 – 2023.

الأولى هي مدرسة الشهيد قهرمان عفرين الابتدائية افتُتحت عام 2018، وتقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، والثانية حملت الاسم نفسه للتعليم الإعدادي والثانوي افتتحت عام 2019 وتقع في القسم نفسه، أما مدرسة الشهيدة آفاشين دمهات فقد افتُتحت هذا العام في 18 أيلول الجاري، في حي الشقيف بحلب، للمراحل الثلاث، الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وسوف تستقبل المدارس الثلاث نحو 300 طالب /ـة، أما بالنسبة للمدرّسين والمدرّسات، فقد بلغ عددهم نحو 37 مدرّس/ـة، موزعين على المدارس حسب الاختصاص والمراحل.

ويتعلم كل مكوّن في المدارس الثلاث بلغته الأم، خلال الصفين الأول والثاني، تم تخصيص ثلاث حصص في الأسبوع للغة الكردية للمكون العربي وثلاث حصص للغة العربية للمكون الكردي، ابتداء من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية، في حين تدرج اللغة الإنكليزية في المنهاج اعتباراً من الصف الخامس.

ويتم تدريس كافة المواد في هذه المدارس، الرياضيات والعلوم وعلم الاجتماع واللغة الكردية، بالإضافة إلى حصص الرسم والموسيقى والرياضة.

في هذا السياق، قالت المدرّسة مدينة محمد "ندرّس كافة المواد، وفق منهاج الإدارة الذاتية، ونؤمن بأننا قادرون على بناء جيل مثقف وواعٍ".

أما بالنسبة للقرطاسية (أقلام ودفاتر وحقائب) والكتب، فتقدم للطلاب مجاناً.

نسير بخطوات ثابتة

يبدأ الدوام في المدارس الثلاثة من الساعة الثامنة صباحاً، وينتهي عند الساعة 12:30 ظهراً.

قالت الإدارية في مدرسة الشهيد قهرمان عفرين، خديجة كدرو "نسير بخطوات ثابتة، ونحقق كل عام تقدماً، حيث بدأنا بالمرحلة الابتدائية، ليتسع نطاق التدريس ويشمل المرحلتين، الإعدادية والثانوية، وباشرنا العمل على افتتاح مدرسة أخرى".

وأشارت إلى أن التدريس في المدارس الثلاث يتم وفق منهاج الإدارة الذاتية وقالت "ندرّس كافة المواد حسب منهاج الإدارة الذاتية، كل مكون بلغته، المكون العربي يتلقى الدروس باللغة العربية والكردي بلغته الأم أيضاً".

نوهت خديجة "ارتأينا ضرورة افتتاح مدرسة جديدة، بسبب ازدياد عدد الطلاب الذين توجهوا إلى مدارس الإدارة الذاتية للتعلم بلغتهم، وهذا ما دفعنا إلى افتتاح مدرسة هذا العام والعمل على افتتاح أخرى".

مضيفة "كما أن هناك مدرسة قيد الإنشاء للمرحلتين الإعدادية والثانوية في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، ليصبح بذلك عدد المدارس التابعة للإدارة الذاتية أربعة مدارس".

في ختام حديثها، وجهت خديجة رسالة إلى الأهالي بضرورة إرسال أبنائهم إلى المدارس التابعة للإدارة الذاتية لتعلم بلغتهم وثقافتهم وقالت "على الأهالي إرشاد أبنائهم إلى الطريق الصحيح، ليكونوا أهلاً للغتهم وثقافتهم التي تعرضت للإبادة عبر التاريخ، لأن لغة الإنسان هي وجوده وهويته".

بدورها، بيّنت الطالبة أمينة مصطفى ذات السبعة أعوام، أن حبها للغتها جعلها تتوجه في بداية العام الدراسي إلى مدرسة الشهيد قهرمان عفرين للدراسة باللغة الكردية.

وقالت "أحب مدرستي ولغتي ودروسي والأحرف الكردية، وأتمنى أن أصبح طبيبة عندما أكبر، وأنا سعيدة لأنني أتعلم بلغتي، وأود لو يتوجه جميع الأطفال إلى مدرستي لنتعلم معاً".

فيما قالت الطالبة تولين أحمد ذات الثمانية أعوام "حلمي أن أصبح مُدرِّسة لأعلم الأطفال اللغة الكردية".

هذا وتتعرض اللغة الكردية لإبادة ممنهجة من قبل الدول المحتلة لكردستان، وذلك بفرض كل دولة للغتها على الشعب الكردي، فيما تصدت الإدارة الذاتية لهذه الإبادة وفتحت المجال أمام أبناء الشعب الكردي للتعلم بلغته الأم.

(ل م)

ANHA