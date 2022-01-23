​​​​​​​استجابة لحاجة المشافي العشرات من المواطنين يتبرعون بالدم

استجابة لحاجة مشفى الشعب والمشافي الأخرى بمدينة الحسكة للتبرع بالدم بعد الهجمات الإجرامية لمرتزقة داعش الارهابية على سجن الصناعة وتفجيرهم لشاحنة ودراجة نارية مفخخة أدى لوقوع العديد من الجرحى المدنيين ووصولهم الى المشافي. لبى أهالي مدينة الحسكة النداء ورفدوا مخابر بنك الدم في مشفى الشعب والمشافي الأخرى بكافة زمر الدم.

حيث أكدت الفنية بمخبر بنك الدم بمشفى الشعب في مدينة الحسكة فاطمة شمس الدين إسماعيل أن هناك استجابة وإقبال كبير من المواطنين للتبرع بالدم , حيث اخذ المخبر كفايته من زمر الدم المطلوبة وكذلك تم رفد المخزون الاحتياطي للمخبر بالدم تحسباً لأي طارئ في الأيام القادمة.

ومن جهته أكد احمد محمد علي فرحان الممرض في قسم الإسعاف بمشفى الشعب على سرعة تلبية أهالي مدينة الحسكة لنداء المشافي العامة وتقديمهم لكافة زمر الدم المطلوبة.

وأوضح فرحان أن المخابر تعمل على عملية التبرع ومنح المتبرعين بطاقات تثبت تبرعهم بالدم.

مبينا أن المخابر حصلت على كفايتها ما من الزمر المطلوبة وكذلك تم رفد المخزون الاحتياطي للدم في بنك الدم بالمشفى تحسبا لأي طارئ.

(ك)