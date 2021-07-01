​​​​​​​استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا في ريف حلب

وتبادلت قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، الاستهدافات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على محور عين دقنة بريف حلب الشمالي. الأمر الذي أدى إلى إصابة عنصر في قوات حكومة دمشق بجراح، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إلى ذلك وثق المرصد مقتل 255 شخصاً خلال شهر حزيران/ يونيو من العام 2021، توزعوا على الشكل التالي:

-97 من المدنيين بينهم 22 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و14 مواطنة فوق سن الـ 18، قضوا في انفجارات وتعذيب واغتيالات وقصف.

- 158 عنصراً من قوات حكومة دمشق والمجموعات المسلحة الموالية لها ومرتزقة داعش وقوات الاحتلال التركي ومرتزقته.

(د ع)