وتبادلت قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا، بعد منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء وحتى صباح اليوم، القصف والاستهدافات على محور ميزناز- كفرحلب في ريف حلب الغربي.

كما قصفت قوات حكومة دمشق أماكن في محيط مدينة الأتارب وقرية كفرعمة غرب حلب، بالإضافة إلى مناطق أخرى في البارة والفطيرة وفليفل ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي السياق، شنت المقاتلات الحربية الروسية، يوم أول أمس، 12 غارة على الأقل على ريفي اللاذقية وإدلب، إذ استهدفت قرية البرناص -والتي تضم نقطة تركية- ومحيطها في ريف إدلب الغربي، وتلال الكبانة ضمن جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

(د ع)