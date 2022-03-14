​​​​​​​استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا بريف اللاذقية

وتبادلت قوات حكومة دمشق من طرف ومرتزقة الاحتلال التركي من طرف آخر، الاستهداف بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، على محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. وترافق ذلك مع قصف صاروخي لقوات حكومة دمشق طال أماكن في المنطقة.

كما شهدت أجواء جبل الأكراد وسهل الغاب وجبل الزاوية ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" تحليقاً لطائرات استطلاع روسية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت أجواء ريف إدلب قد شهدت أمس، تحليقاً لطيران مذخر بالتزامن مع هدوء متواصل ساد عموم منطقة "خفض التصعيد" منذ أيام على خلفية الأحوال الجوية السائدة هناك.

(د ع)