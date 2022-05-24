​​​​​​​استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي في ريفي اللاذقية وإدلب

قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في فليفل وبينين وسفوهن والفطيرة ضمن جبل الزاوية، كما قصفت مرتزقة "الفتح المبين" مواقع لقوات حكومة في قرية الدار الكبيرة جنوب إدلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين شهد محور كبانة في جبل الأكراد ضمن ريف اللاذقية الشمالي قصفاً صاروخياً متبادلاً بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي، دون معلومات عن وقوع قتلى.

فيما رصد المرصد تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري قد رصد أمس، قصفاً مدفعياً من قبل قوات حكومة دمشق استهدف قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن في جبل الزاوية جنوب إدلب، بالإضافة إلى حدوث قصف متبادل بقذائف الهاون بين مرتزقة "الفتح المبين" وقوات حكومة دمشق على محور الكبانة في ريف اللاذقية وعلى محور المشاريع في سهل الغاب شمال غرب حماة.

(ش ع)