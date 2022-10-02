​​​​​​​استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق والمرتزقة في ريفي إدلب واللاذقية

قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة صباح اليوم، قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن سقوط قتلى.

على صعيد متصل، استهدف مرتزقة ما تسمى "الفتح المبين" بالمدفعية الثقيلة، قرية الملاجة بجبل الزاوية جنوب إدلب، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين، اندلعت اشتباكات متبادلة، بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة ما تسمى "الفتح المبين" على محور كبانة بجبل الأكراد بريف اللاذقية، تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في سماء جبل الأكراد وجبل الزاوية وريف إدلب الشرقي.

ويوم أمس، قتل عنصر من قوات حكومة دمشق، قنصاً برصاص مرتزقة ما تسمى "الفتح المبين" على محور سراقب بريف إدلب الشرقي، كما قصفت الأولى بالمدفعية الثقيلة، محيط قريتي قليدين والعنكاوي بريف حماة الغربي.

(ل د)