​​​​​​​استهدافات متبادلة بين قوات دمشق ومرتزقة تركيا في سهل الغاب والأولى تقصف جبل الزاوية

وجرت استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بعد منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء، بين قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من طرف، وبين ومرتزقة الاحتلال التركي من طرف آخر وذلك على محاور التماس في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

على صعيد أخر، قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في الفطيرة وفليفل وبينين ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الإثنين، نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً على عدة بلدات في المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، كما جرت اشتباكات بين الأولى ومرتزقة "الفتح المبين" على محور المشاريع بسهل الغاب غرب حماة، وسط تحليق لطيران استطلاع روسي في أجواء ريف إدلب.

(د ع)