​​​​​​​استهدافات متبادلة بين قوات دمشق ومرتزقة تركيا في أرياف حماة وإدلب واللاذقية

شهدت منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات حكومة دمشق من طرف ومرتزقة "الفتح المبين" من طرف آخر، على محور العمقية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، استهدفت مرتزقة "الفتح المبين" مواقع لقوات حكومة دمشق بقذائف الهاون على محور جبل أبو علي بريف اللاذقية الشمالي، في حين قصفت الأخيرة أماكن في البارة والفطيرة وسفوهن وبينين وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى إلى الآن.

وفجر أمس الجمعة، أطلقت قوات حكومة دمشق قذائف صاروخية على أماكن في محيط قرى بلنتا وكفر تعال ومكلبيس في ريف حلب الغربي، ضمن مناطق نفوذ مرتزقة "تحرير الشام" ومجموعات المرتزقة الأخرى، كما قصفت أماكن في بينين وفليفل والفطيرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)