​​​​​​​استهدافات متبادلة بين قوات دمشق ومرتزقة تركيا بريفي حلب وإدلب

شهدت مناطق "خفض التصعيد" استهدافات برية متجددة بعد منتصف ليل الخميس وفجر اليوم، حيث قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في الرويحة وبينين والفطيرة وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، قصف مرتزقة الاحتلال التركي مواقع لقوات حكومة دمشق على محور الأتارب بريف حلب الغربي، وسط تحليق لطيران مسيّر روسي في أجواء جبل الزاوية، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الخميس، قصفت قوات حكومة دمشق محيط قريتي بينين ورويحة بريف إدلب الجنوبي، ومحيط قرية القاهرة ومحاور أخرى في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

(د ع)