​​​​​​​استهدافات متبادلة بين قوات دمشق ومرتزقة تركيا بريفي اللاذقية وإدلب

شهدت منطقة "خفض التصعيد" صباح اليوم الجمعة، استهدافات متبادلة بقذائف الهاون، بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة "الفتح المبين" من جهة أخرى، على محوري كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، مما أدى لإصابة مرتزق من "الفتح المبين".

تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في سماء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الخميس، استهدف قوات حكومة دمشق بالقصف المدفعي قريتي الرويحة وبينين ومحيط نقطة للاحتلال التركي في قرية شنان شرقي جبل الزاوية، كما قصفت مواقع عسكرية تابعة لمرتزقة "الفتح المبين" في محيط قريتي القصر وكفرعمة بريف حلب الغربي.

(د ع)