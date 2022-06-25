​​​​​​​استهدافات متبادلة بين قوات دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي في سهل الغاب

شهدت محاور العمقية والفطاطرة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بين قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها من جانب، ومرتزقة "الجبهة الوطنية للتحرير" من جانب آخر.

ويأتي ذلك عقب هجوم بدأته قوات حكومة دمشق بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، دون معلومات عن حصيلة القتلى والجرحى إلى الآن، فيما شهدت المنطقة أيضاً قصفاً برياً متبادلاً بين الطرفين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الجمعة، شهدت محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي، ومحور المشاريع بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، قصفاً برياً متبادلاً بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها من جهة أخرى، ترافقت عمليات القصف مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة.

(د ع)