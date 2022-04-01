​​​​​​​استهدافات متبادلة بين قوات دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي في ريف إدلب

وشهد محور معارة النعسان في ريف إدلب، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين مرتزقة الاحتلال التركي من طرف وقوات حكومة دمشق من طرف آخر، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما قصفت قوات حكومة دمشق بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

في حين تشهد أجواء سهل الغاب وجبل الأكراد وجبل الزاوية تحليقاً متواصلاً لطيران الاستطلاع الروسي.

وكان المرصد أشار في 28 آذار، إلى تنفيذ مقاتلة روسية غارة جوية محملة بعدة صواريخ فراغية استهدفت أطراف بلدة معارة النعسان في ريف إدلب الشمالي، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

(د ع)