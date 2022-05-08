​​​​​​​استهدافات متبادلة بين قوات دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي في ريف اللاذقية

أطلقت قوات حكومة دمشق قذائف صاروخية بعد منتصف ليل السبت-الأحد وفجر اليوم، على مناطق في كل من سفوهن وفليفل والفطيرة والبارة وكنصفرة وبينين ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق لطائرات استطلاع روسية في الأجواء، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين شهدت محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق وبين مرتزقة الاحتلال التركي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أول أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق واستهدفت خلاله مناطق في الفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في محور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، كما شهد محور المشاريع بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين قوات حكومة دمشق من جانب ومرتزقة الاحتلال التركي من جانب آخر.

(ش ع)