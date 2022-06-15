رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً برياً متبادلاً على محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، بين مرتزقة "الفتح المبين" من طرف، وقوات حكومة دمشق من طرف آخر.

كما شهد محور العمقية بسهل الغاب في ريف حماة استهدافات متبادلة بين الطرفين بالرشاشات الثقيلة، وسط تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة، كذلك قصفت قوات حكومة دمشق أماكن في الفطيرة وفليفل وسفوهن والبارة بجبل الزاوية جنوب إدلب، دون معلومات عن قتلى.

وكان المرصد السوري رصد أول أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق استهدف مناطق في البارة والفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين والرويحة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما شهدت محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، قصفاً صاروخياً متبادلاً بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة "الفتح المبين".

(ش ع)