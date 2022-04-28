وجرت استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة بين قوات حكومة دمشق من جانب، ومرتزقة "الفتح المبين"، على محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي من جانب آخر، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق مواقع في فليفل وسفوهن والفطيرة وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كذلك استهدفت مرتزقة الاحتلال التركي بالقذائف مواقع الأولى في قرية البركة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد أشار أمس، إلى مرتزقة "الفتح المبين" استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع قوات حكومة دمشق على محور داديخ شرق إدلب، وقرية حزارين في جبل الزاوية جنوب إدلب، فيما قصفت الأخيرة مناطق في قرية تديل بريف حلب الغربي، ومناطق أخرى في فليفل وبينين وأطراف الفطيرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)