​​​​​​​استهدافات متبادلة بين قوات الحكومة والمرتزقة وسط أنباء عن قتلى

وقُتل 4 عناصر من قوات الحكومة على محاور ريفي حلب وإدلب، اثنان منهما قُتلا برصاص المرتزقة على محور الفوج 46 غرب حلب، في حين قُتل ضابط وعنصر من قوات الحكومة على محور جوباس في ريف إدلب، وذلك وفقًا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إلى هذا، أعطب مرتزقة تركيا آلية عسكرية لقوات الحكومة على محور الدار الكبيرة جنوب إدلب، وسط قصف متقطع استهدف مواقع المرتزقة على محاور حرش بينين في ريف إدلب، وسط تحليق للطيران الحربي الروسي وفق أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري قد قال إن استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والمدفعية والرشاشات الثقيلة منها والمتوسطة، بين مرتزقة هيئة تحرير الشام، وقوات الحكومة على محاور التّماس ضمن الريف الجنوبي لإدلب.

في غضون ذلك، قصفت قوات الحكومة مناطق في العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة.

(ي م)