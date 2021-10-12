​​​​​​​استهدافات متبادلة بين مرتزقة تركيا وقوات حكومة دمشق في سهل الغاب

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن محاور التماس في منطقة العمقية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي شهدت استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات حكومة دمشق من طرف، مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين"من طرف آخر.

إلى جانب ذلك، قصفت قوات حكومة دمشق صباح اليوم الثلاثاء، أماكن في سفوهن والفطيرة وفليفل وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وقصف قوات حكومة دمشق المتمركزة في الفوج 46، أمس بالمدفعية الثقيلة بلدات تديل و كفرنوران وكفر تعال بأكثر من “50” قذيفة، ما أسفر عن دمار جزئي بمنازل المدنيين.

وطال قصف مماثل محاور ريف إدلب الجنوبي، حيث جددت قوات حكومة دمشق المتمركزة في بلدة كفرنبل قصفها على محوري بلدة البارة وكنصفرة.

(ش ع)