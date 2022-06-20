​​​​​​​استهدافات مبتادلة بين المرتزقة وقوات دمشق بريف حماة والأخيرة تقصف مناطق بجبل الزاوية

وجرت استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، اليوم الاثنين، بين مرتزقة "الفتح المبين" من جانب، وقوات حكومة دمشق من جانب آخر، وذلك على محور المشاريع بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق بعد منتصف الليل وفجر اليوم، أماكن في الفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون أنباء عن إصابات، تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران استطلاع روسي في أجواء جبل الزاوية وسهل الغاب.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، اشتباكات بالرشاشات الثقيلة، بين مرتزقة "الفتح المبين" وقوات الاحتلال التركي من جهة وبين قوات حكومة دمشق من جهة أخرى، على محور قرية الطلحية قرب مطار تفتناز العسكري الذي تتمركز داخله قوات للاحتلال التركي شرقي إدلب.

(د ع)