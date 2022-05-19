​​​​​​​استهداف سفينة شحن قبالة سواحل الحديدة اليمنية

وقالت هيئة المراقبة التابعة للجيش البريطاني إن سفينة الشحن تعرضت لهجوم على بعد 34 ميلاً بحرياً (63 كيلومتراً) جنوب غرب الحديدة، مضيفة أن التحقيقات جارية.

وقالت شركة "درياد غلوبال للاستخبارات البحرية" لوكالة "أسوشيتد برس"، إن السفينة المعنية هي "لاكوتا"، وهي زورق شراعي غادر من هونغ كونغ.

وأضافت الشركة أن السفينة كانت تبحر في مياه دولية، وأن الطاقم بأمان.

لم يتضح على الفور مالك الزورق، أو عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متنه وقت وقوع الحادث.

وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الصناعية من مارين ترافيك دوت كوم قامت "أسوشيتد برس" بتحليلها أن موقع الزورق هو غرب جزر حنيش في البحر الأحمر بين أريتريا واليمن.

وكانت السفينة في جيبوتي قبل الإبحار بالقرب من سواحل اليمن، وفقاً للوكالة.

ولم تقم السفينة بتشغيل نظام تعقب التعرف التلقائي، الذي وصفته "درياد" بأنه أمر "غريب حقاً"، نظراً لأن البحر الأحمر طريق شحن دولي رئيس.

وقال الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية ومقره في الشرق الأوسط، إنه على علم بالهجوم.

وشهدت السواحل اليمنية خلال السنوات الماضية حوادث مشابهة، حيث تتهم الحكومة اليمنية جماعة أنصار الله باستهداف الملاحة بسواحل اليمن.

(ل د)