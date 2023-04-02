​​​​​​​استهداف صاروخي يطال مواقع قوات دمشق

استهدف مرتزقة "تحرير الشام"، اليوم، بالصواريخ مواقع وتحصينات قوات حكومة دمشق على محور كوكبة في ريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة "خفض التصعيد" وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأخيرة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشهد منطقة "خفض التصعيد" تصعيداً لافتاً في هجمات واستهدافات وعمليات تسلل على مواقع قوات حكومة دمشق.

ورصد المرصد 17 عملية تنوعت ما بين هجمات عسكرية وتسلل وعمليات قنص وقصف بري خلال نحو 10 أيام، نجم عنها مقتل 34 شخصاً منهم 20 من قوات حكومة دمشق، و13 من مرتزقة الاحتلال التركي.

(د ع)