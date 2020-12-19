​​​​​​​استهداف قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان بـ 4 صواريخ

وأفادت وسائل إعلام أفغانية أن أربعة صواريخ استهدفت قاعدة "باغرام" الجوية، وهي قاعدة جوية أمريكية رئيسة في أفغانستان، ولم يدلِ المسؤولون حتى الآن بتفاصيل حول احتمال سقوط ضحايا في الحادث.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان، وحيدة شاهكار، إن الصواريخ أُطلقت على القاعدة من منطقة قلندر خيل في إقليم باروان.

في حين نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن عبد الشكور قدوسي، حاكم منطقة باغرام، قوله إن الحادث وقع نحو الساعة السادسة والنصف صباح اليوم.

وأضاف أنه تم نصب عشرة صواريخ طراز "بي.إم-12" على شاحنة صغيرة في منطقة قلندر خيل، وتابع إنه تم إطلاق أربعة من الصواريخ وإبطال مفعول ستة صواريخ أخرى من قبل الشرطة، مشيرًا إلى أنه ليس لديهم أي تفاصيل بشأن احتمال حدوث أضرار تعرضت لها القاعدة بسبب الهجوم الصاروخي.

(ي م)