​​​​​​​استهداف مجهول يطال سيارة يُعتقد أنها تابعة لمرتزقة تركيا في ريف إدلب

ووقع استهداف مجهول لسيارة على طريق المسطومة بريف إدلب، بينما لاتزال المعلومات متضاربة حول طريقة الاستهداف، فيما إذا كانت استهداف جوي من قبل طيران مسير، أو ناجم عن استهداف أرضي، لاسيما مع تحليق متواصل منذ ساعات الصباح الأولى لطيران استطلاع تابع للتحالف.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الاستهداف تسبب بسقوط خسائر بشرية، ويعتقد أن السيارة تابعة لمرتزقة الاحتلال التركي في إدلب.

ونفّذت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، قصفاً عنيفاً بقذائف ليزرية "كراسنوبول" روسية الصنع، استهدفت من خلاله مناطق بريف إدلب الجنوبي، في حين شهدت بلدات في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة "الفتح المبين".

(د ع)