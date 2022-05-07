وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن انفجارات عدة دوت صباح اليوم السبت، بمدينة دير الزور ومحيطها الخاضعة لسيطرة قوات حكومة دمشق والمجموعات التابعة لإيران، ناجمة عن استهداف جوي جديد لمواقع المجموعات التابعة لإيران في منطقة "حويجة كاطع" و"الجسر الجديد الترابي"، دون معلومات عن الخسائر البشرية والمادية إلى الآن.

ولم تعرف بعد هوية الطائرات التي استهدفت المنطقة، وهو ثاني استهداف خلال أقل من أسبوع.

وكان المرصد أشار مطلع الشهر الحالي، إلى أن طائرات حربية مجهولة، شنت غارات استهدفت نقاطاً عسكرية للجماعات الإيرانية في بادية العشارة بريف دير الزور، حيث دوى 5 انفجارات على الأقل نتيجة الغارات الجوية.

(د ع)