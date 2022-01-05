​​​​​​​استهداف جديد يطال قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي

وقال مصدر أمني عراقي صباح الأربعاء لـ"العربية" أن قصفاً صاروخياً استهدف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي تم بـ 4 صواريخ كاتيوشا أطلقت من غرب بغداد.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، " للسومرية نيوز" بسقوط صواريخ قرب مطار بغداد الدولي غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “صواريخ عدة سقطت قبل قليل قرب مطار بغداد الدولي ولم يعرف حتى الآن مكان انطلاقها”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، "للسومرية نيوز"، إن "منظومة الدفاع الجوي سيرام تمكنت من إسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي وإبعاد ٢ خارج محيط القاعدة دون إصابات تذكر".

وقاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي تضم قوات عسكرية دولية، بينها قوات أميركية، كما توجد فيها قوات عراقية.

(ش ع)