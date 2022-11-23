​​​​​​​استهداف 26 قرية وموقع في الشهباء وشرا وشيراوا وفقدان وإصابة 5 عناصر لحكومة دمشق

تستمر هجمات دولة الاحتلال التركي بلا هوادة على قرى مقاطعة الشهباء، وناحيتي شرا وشيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.

* بحسب المعلومات الواردة، قصف الاحتلال التركي 14 موقعاً وقرية في مقاطعة الشهباء، وهي: سموقة، تل مضيق، تل جيجان، مديونة، تل عنب، شيخ عيسى، مطار منغ، سد الشهباء، بيلونية، مركز ناحية تل رفعت، وردية، شعالة، كفر نايا، وعين دقنة.

* في ناحية شرا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، استهدف الاحتلال التركي 7 قرى، وهي: مرعناز، مالكية، شوارغة، تل آجار، علقمية، إرشادية، تات مراش.

* وفي ناحية شيراوا التابعة أيضاً لمقاطعة عفرين المحتلة، فقد استهدف الاحتلال التركي 5 قرى، وهي: مياسة، صوغانكة، بينة، آقيبة، برج القاص.

ووفقاً للمعلومات، تعرضت هذه القرى والمواقع لقصف عنيف شنه جيش الاحتلال التركي بأكثر من 1300 قذيفة دبابة وأوبيس وهاون.

أسفرت الهجمات عن فقدان 3 عناصر من قوات حكومة دمشق لحياتهم، وإصابة اثنيْن آخريْن، بالإضافة إلى أضرار مادية لحقت بممتلكات الأهالي ومهجري عفرين.

(س ر)

ANHA