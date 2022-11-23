​​​​​​​استهداف 26 قرية وموقع في الشهباء وشرا وشيراوا وفقدان وإصابة 5 عناصر لحكومة دمشق

شن جيش الاحتلال التركي قصفاً عنيفاً على 26 قرية وموقعاً في مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة، خلال 24 ساعة الماضية، بأكثر من 1300 قذيفة، مما أسفر عن فقدان وإصابة 5 من قوات حكومة دمشق. 
خبر 2022-11-23T09:57:00 مركز الأخبار

تستمر هجمات دولة الاحتلال التركي بلا هوادة على قرى مقاطعة الشهباء، وناحيتي شرا وشيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.

* بحسب المعلومات الواردة، قصف الاحتلال التركي 14 موقعاً وقرية في مقاطعة الشهباء، وهي: سموقة، تل مضيق، تل جيجان، مديونة، تل عنب، شيخ عيسى، مطار منغ، سد الشهباء، بيلونية، مركز ناحية تل رفعت، وردية، شعالة، كفر نايا، وعين دقنة.

* في ناحية شرا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، استهدف الاحتلال التركي 7 قرى، وهي: مرعناز، مالكية، شوارغة، تل آجار، علقمية، إرشادية، تات مراش.

 * وفي ناحية شيراوا التابعة أيضاً لمقاطعة عفرين المحتلة، فقد استهدف الاحتلال التركي 5 قرى، وهي: مياسة، صوغانكة، بينة، آقيبة، برج القاص.

ووفقاً للمعلومات، تعرضت هذه القرى والمواقع لقصف عنيف شنه جيش الاحتلال التركي بأكثر من 1300 قذيفة دبابة وأوبيس وهاون.

أسفرت الهجمات عن فقدان 3 عناصر من قوات حكومة دمشق لحياتهم، وإصابة اثنيْن آخريْن، بالإضافة إلى أضرار مادية لحقت بممتلكات الأهالي ومهجري عفرين.

(س ر)

ANHA


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