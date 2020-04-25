​​​​​​​استغلوا حظر التجوال في زراعة الخضروات وتحقيق اكتفاء ذاتي لأسرهم

مع بدء حظر التجوال في مناطق شمال وشرق سوريا لمنع ظهور فيروس كورونا في المنطقة كخطوة احترازية، استغل المُهجّرون من عفرين والقاطنون في مقاطعة الشهباء هذه الفترة ومكوثهم في المنازل بزراعة الخضروات في مساحات صغيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم.

المساحات الصغيرة في المنازل زُرعت بمختلف أنواع الخضروات والمزروعات كالفول والفليفلة والبندورة والباميا والخس والثوم وغيرها...

تقول زلوخ وقاص القاطنة في قرية بابنس في ناحية أحداث" منذ فرض حظر التجوال قمنا باستغلال الفرصة في زراعة المشاتل الصغيرة في المنزل، ونستخدم مياه الآبار القريبة أو المياه التي نشتريها مرة كل ثلاث أيام في الري، إضافة إلى استخدام السماد والاعتناء بالمزروعات لنجني محصولاً وفيراً ".

أما المواطنة كفيت محمد من ناحية راجو فقالت " زرعنا أنواعاً عدة من الخضراوات (الثوم والبصل والخس والفول والرشاد)، وهذه المزروعات تؤمّن حاجة المنزل، وخاصة في فترة الحظر والغلاء المتواجد في الأسواق".

(سـ)

ANHA