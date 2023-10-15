​​​​​​​استئناف تعبيد الطريق الدولي الواصل بين الحسكة - قامشلو

باشرت هيئة الإدارات المحلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في الأول من تشرين الأول الجاري، مد المجبول الإسفلتي للطريق الدولي الواصل بين مدينتي الحسكة- قامشلو. لكنها علقت أعمالها نتيجة هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، لتعيد استئناف الأعمال اليوم.

ويبلغ طول الطريق 28 كم وعرضه 12 ونصف المتر، وبسماكة 7 سم.

وطالبت الرئيسة المشتركة لمجبل الحسكة نسرين أحمد المواطنين بالتعاون مع هيئة الإدارات المحلية وعدم المرور فوق الطريق التي يتم تعبيده حتى الانتهاء منه. وبينت أن الهدف من تعبيد الطريق تسهيل حركة السير بين مدينتي الحسكة وقامشلو.

ومن المرجح أن يتم الانتهاء من الطريق الدولي الواصل بين المدينتين في غضون أشهر.

(م ح)

ANHA