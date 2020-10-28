​​​​​​​استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

وتُعقد الجولة الثانية بحضور الوسيط الأميركي والراعي الأممي الذي يدير اللقاء والوفدين اللبناني والإسرائيلي.

وفي الوقت الذي سيرأس فيه السفير جون ديروشيه الوفد الأميركي في غياب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، فإنه لن يرأس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش الوفد الأممي، وكلّف أحد مساعديه الكبار الذي كان مشاركاً إلى جانبه في الجلسة الأولى.

وعلمت صحيفة "الجمهورية" أنّه ووفق الترتيبات الأخيرة، سيرأس جلسة المفاوضات قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ستيفان ديل كول ويوزع الأدوار والمداخلات في الجلسة.

وانتهت الجولة الأولى من المحادثات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها، في الـ 14 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

(ز غ)