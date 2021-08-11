​​​​​​​استئناف المحادثات الليبية لبحث القاعدة الدستورية للانتخابات والمبعوث الأميركي يلتقي حفتر

وأوضحت البعثة الأممية في بيان على موقعها الإلكتروني أن الاجتماع سيخصص للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة.

وكذلك، من المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على اقتراح واحد من جملة أربعة اقتراحات للجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية للانتخابات، بحسب ما نقلته شبكة العربية.

ومن جانبه أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش على ضرورة عدم إخلال أي من هذه المقترحات بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، قد أحال في الخامس من الشهر الجاري في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الاقتراحات الأربعة للقاعدة الدستورية والتي وضعتها لجنة التوافقات.

وأشار كوبيش في رسالته إلى أعضاء ملتقى الحوار أن اللجنة توصلت أيضاً إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت.

كما أكد على أنه "عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق."

وكانت العاصمة الإيطالية روما، احتضنت في يوليو/ تموز الماضي، مشاورات ليبية لبحث إعداد القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات العامة، في اجتماع اعتبر حينها بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ موعد الاستحقاق الانتخابي.

وفي سياق آخر، أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا أن السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، سيلتقي في مصر بقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

وأفاد حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا في موقع "فيسبوك" بأن نورلاند يزور القاهرة "يومي 10 و11 أغسطس الجاري للقاء مسؤولين مصريين وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، كجزء من الجهود الأميركية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر".

وأوضحت البعثة الدبلوماسية الأميركية في ليبيا أن السفير نورلاند يواصل، على غرار الاتصالات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسة، "التركيز على المطلب الملح لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإيجاد القاعدة الدستورية والإطار القانوني المطلوب الآن من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".

وقالت السفارة الأميركية إن الولايات المتحدة تدعم "حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية حرة ونزيهة، وتدعو الشخصيات الرئيسية إلى استخدام نفوذها في هذه المرحلة الحاسمة للقيام بما هو أفضل لجميع الليبيين".

(ل د)