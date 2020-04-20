​​​​​​​استئناف الحركة التجارية في معبر سيمالكا وسط اتخاذ التدابير الوقائية

وأعلنت إدارة معبر سيمالكا استئناف النشاط التجاري مع جنوب كردستان منذ اليوم الاثنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية وفحص السائقين والعمال من قبل لجنة الصحة بعد فتح نقطة صحية تابعة لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة.

وبهذا الخصوص قال مدير العلاقات في معبر سيمالكا باز أحمد لوكالتنا " نتيجة الأمطار الموسمية وانهيار الجسر توقفت الحركة التجارية في معبر سيمالكا الحدودي مع فيش خابور في باشور كردستان نتيجة الأضرار التي لحقت بالجسور".

وأكد أحمد استكمال صيانة أحد الجسور واستئناف الحركة التجارية اعتباراً من اليوم الاثنين، لتوفير المواد الغذائية للمنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من قبل النقطة الصحية لفحص السائقين ذهاباً وإياباً.

إلى ذلك يستمر العمل على صيانة الجسر الثاني ووضعه في الخدمة.

(كروب/ك)

ANHA