​​​​​​​استدعاء 6 ناشطين/ـات لمحكمة جنايات بانة في إيران

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية 6 ناشطين/ـات بمن فيهم بروين عبد الله بور، وأفرجت عنهم بعد فترة بكفالة مالية قدرها 200 مليون تومان (العملة الرسمية في إيران).

وحسب ما نقلت وكالة أنباء المرأة (NUJINHA)، فإن على المعتقلين والمعتقلات "المثول أمام المحكمة في 10 أيار/مايو، أمام الفرع 101 من محكمة الجنايات في مدينة بانة، للدفاع عن التهم الموجهة إليهم وهي "الدعاية ضد النظام" و"العضوية في الأحزاب المناهضة للنظام".

وهؤلاء الناشطين/ـات الذين عليهم المثول أمام المحكمة للدفاع عن التهم الموجة إليهم هم (بروين عبد الله بور، وريبوار طالبي، ومحمد شريف بور بايندره، وفاتح مجيدي، وعمر سليماني، وسعيد محمدي).

وكانت سلطات الدولة الإيرانية، اعتقلت الجمعة (28 نيسان) 11 شخصاً بين معلمين ونشطاء.

يأتي ذلك بعد أن بدأ عمال أكثر من 110 ورش عمل وشركات ناشطة في صناعات النفط والبتروكيماويات والغاز والصلب والنحاس خلال الأسبوع الماضي، إضراباً واسع النطاق وأخلوا ورشهم احتجاجاً على المشاكل المعيشية، وحسب ما ورد فقد تعرض بعض هؤلاء العمال المضربين للتهديد بالفصل، وعليه نفذت سلطات الدولة الإيرانية حملة اعتقالات واسعة.

(د ع)