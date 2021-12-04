​​​​​​​أستاذ سياسة فلسطيني: الكرد جزء أصيل من المنطقة ولا بد من التحالف معهم لمواجهة التحديات

وأوضح "الرقب" في تصريح خاص لوكالتنا أن "من حق الكرد أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون أن يكون لهم دولة مستقلة أو أن يكونوا جزءا من دول بها قوميات ثنائية وهذا حق للكرد ولكل اثنية في المنطقة بشكل عام".

وأضاف أستاذ السياسة في جامعة القدس: "نحن الفلسطينيين بصفة خاصة مع أن ينال كل شخص حريته لأننا نعاني من ظلم واحتلال ولا نريد أن يتكرر الظلم مع أي شعب من شعوب المنطقة".

وأكد أن الكرد موجودون في بلاد فارس في إيران، وموجودون في تركيا وأكثر من مكان بالمنطقة العربية (سوريا والعراق)، وقال: "نحن مع أن يقرروا مصيرهم في أي مكان يكونون به".

وأكد الرقب أن الكرد هم جزء أصيل من المنطقة العربية وليسوا دخلاء عليها وأي تحالف معهم هو تحالف إيجابي، مشدداً على أن الكرد ليسوا مثل الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحالف بكل أسف بعض الدول العربية الآن.

وأكد أستاذ السياسة في جامعة القدس، أن "التحالف مع الكرد حق وواجب"، متمنياً أن يكون هناك حساب لمصالح الجميع، ولابد من التحالف مع الكرد لمواجهة تحديات كثيرة.

(ح)

ANHA