​​​​​​​استعداد لتهجير دفعة ثانية من مسلحي درعا تزامناً مع وصول الدفعة الأولى إلى المناطق المحتلة

ووصلت حافلة تقل 8 مهجرين من درعا البلد من المسلحين الذين رفضوا التسوية مع قوات حكومة دمشق، إلى معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب المحتلة شرق حلب، وهي الدفعة الأولى من المهجرين، فيما تستعد قوات حكومة دمشق وروسيا لتهجير الدفعة الثانية اليوم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد آخر، خرج أهالي ريف درعا في مظاهرات ضد قوات حكومة دمشق ونصرة لدرعا البلد، في كل من مدينتي نوى وطفس في ريف درعا الغربي.

ويأتي تهجير المسلحين المطلوبين لقوات حكومة دمشق من أبناء درعا البلد باتجاه الشمال السوري الذي تحتله تركيا، ضمن بنود الاتفاق بين اللجنة المركزية واللجنة الأمنية برعاية الروس.

كما ينص الاتفاق على دخول كل من الفيلق الخامس والفيلق الثامن التابعين لروسيا، بالإضافة إلى الشرطة العسكرية الروسية إلى الأحياء المحاصرة من درعا البلد عن طريق حاجز السرايا الفاصل بين درعا البلد والمحطة، لتنفيذ المرحلة الثانية من التهجير، وفتح باب للتسوية وتسليم السلاح.

(ش ع)