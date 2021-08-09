​​​​​​​أسرة مقاتل الكريلا دجوار برخدان تتجه إلى باشور لمعرفة مصير ابنها المختطف

وتوجهت أسرة المقاتل المختطف دجوار برخدان، الاسم الحقيقي (محمود خلف)، في حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم، إلى معبر سيمالكا للعبور إلى باشور كردستان، للمطالبة بالكشف عن مصير ابنها.

وتألف وفد الأسرة من والد المقاتل حسن شريف خلف، ووالدته روز ولي خليل، وشقيقيه كاوا حسن خلف وديار حسن خلف.

ولا يعرف مصير المقاتل دجوار برخدان، برفقة مع مقاتلين اثنين من الكريلا، منذ 26 تموز المنصرم، عقب هجوم شنته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقاتلي الكريلا في قرية بيخم بمنطقة خليفان في باشور كردستان.

وكانت قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) قد قالت في بيان حول الحادثة، أنها فقدت الاتصال مع المقاتلين أثناء توجههم إلى بهدينان.

(س ر)

ANHA